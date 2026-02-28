L’Inter attende il Genoa in questa sera e l’obiettivo è quello di mettersi alle spalle l’eliminazione in Champions League. Come evidenzia Il Corriere dello Sport, il cammino europeo ha regalato pochi sorridi con 5 sconfitte nelle ultime 6.

“La formazione nerazzurra era quarta in classifica, con 24 punti, 3 in meno della Roma, allora capolista, e uno in meno rispetto a Napoli e Milan, mentre la Juventus inseguiva a 4 lunghezze. Ebbene, nello spazio di quelle 14 giornate, l’Inter ha “mangiato” 11 punti al Diavolo, altri 14 ai bianconeri, 15 ai partenopei e 17 ai giallorossi. Insomma, una sorta di dominio che ha ricordato lo straordinario campionato della seconda stella, quando, proprio di questi tempi, Lautaro e compagni spiccarono il volo con 10 vittorie consecutive. Ne mancano 3…” chiosa il CorSport.