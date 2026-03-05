All'andata Pio Esposito entrò nel finale senza riuscire ad incidere: questa volta contro il Milan partirà titolare

Matteo Pifferi Redattore 5 marzo 2026 (modifica il 5 marzo 2026 | 23:46)

"La prima volta non si scorda mai. Francesco Pio Esposito, nella sua prima stagione con l’Inter dei grandi, ne sta collezionando tante da potersi anche permettere qualche dimenticanza, quando tra qualche anno sfoglierà l’album dei ricordi". Apre così l'articolo di Tuttosport sulla stagione di Francesco Pio Esposito con la maglia dell'Inter, la sua prima in nerazzurro.

Dal primo gol segnato con la maglia interista - nel Mondiale per Club contro il River - fino al primo gol in Serie A, nella trasferta di Cagliari del 27 settembre. A ottobre, poi, è arrivata la prima gioia con la maglia dell'Italia (contro l'Estonia) ma anche la prima rete in Champions contro l'Union SG. A novembre, poi, c'è stato anche il primo gol a San Siro con la maglia azzurra (contro la Norvegia), a dicembre invece al Meazza con la maglia dell'Inter in Coppa Italia contro il Venezia.

"È una carrellata di immagini che si sommano, ma che in qualche caso si pesano anche. Ci sono partite che valgono più delle altre, per la storia, la rivalità o i successi che si possono ottenere. A San Valentino, nella notte degli innamorati e dei veleni per la somma ingiustizia nei confronti di Pierre Kalulu, Pio si è regalato la soddisfazione di timbrare il derby d’Italia, poi vinto dall’Inter sulla Juventus con il risultato di 3-2. Ora, di derby ne ha un altro da scalare, ed è di quelli che possono definire una stagione intera: quello di Milano, in programma domenica sera alle 20.45, in cui gli toccherà portare sulle pur larghe spalle il peso dell’assenza di Lautaro Martinez. A meno di sorprese, visto anche che l’esperimento di schierare l'Inter con una punta unica è stato come minimo rimandato dopo la serata da sbadigli in quel di Como, sarà infatti Esposito il compagno d’attacco di Marcus Thuram nella sfida al Milan di Massimiliano Allegri", racconta Tuttosport.

All'andata Pio entrò nel finale senza riuscire ad incidere: da quel momento, però, ne è passata di acqua sotto i ponti e l'Inter ha creato un solco in campionato con un vantaggio arrivato fino alla doppia cifra. "E, soprattutto, cambiato lo status di Pio, che si appresta a sfidare i cugini non più come se fosse tutto una sorpresa. Dopo un paio di giornate senza gol, più le non brillanti prestazioni con il Bodo/Glimt al ritorno e con il Como in coppa (13 tocchi di palla in un’ora, meno che pochi), gli tocca fare i conti con le critiche, come è anche normale che sia.

Per fare gol ai rossoneri, in compenso, ha preso la rincorsa e le misure da quando era ragazzo, come se non lo fosse ancora oggi che ha vent’anni: al Milan, il bomber di Castellammare di Stabia ha segnato ai tempi dell’Under 17 - pur perdendo andata e ritorno, nella stagione 2021/2022 -, ma soprattutto nel campionato Primavera 1. Correva l’annata sportiva 2022/2023, Pio mise a referto un assist nella vittoria per 1-0 nel girone di andata (gol di Owusu) e aprì le marcature, da capitano, nel 2-2 del ritorno. Sulla panchina nerazzurra, nemmeno a dirlo, c’era Cristian Chivu", chiosa Tuttosport.