"Ovvio che certi valori andranno confermati nella fase ad eliminazione diretta. Per la quale l’Inter dovrà attendere marzo. Nel frattempo, però, con maggiore leggerezza (e freschezza di gamba per quanto visto ieri sera), potrà dedicarsi al campionato e all’inseguimento del Napoli. E con questo Lautaro, prima tripletta in Champions per lui (20 gol nelle Coppe Europee come Mazzola), nessun traguardo appare impossibile".