"Con la carica che si ritrova, l'Inter oggi potrebbe battere chiunque. [...] Superato il Barcellona tutto sembra di colpo possibile: vincere con il Psg in finale, superare il Napoli in campionato. Sarebbe un'impresa storica. Le tre sconfitte consecutive con Bologna, Milan e Roma potevano essere la fine di tutto: addio Coppa Italia, bye-bye campionato, e anche per il Barça in semifinale gli auspici non erano dei migliori. Invece l'effetto è stato l'opposto: come se si fosse scrollata di dosso la responsabilità di dover vincere tutto — una grande lezione per il futuro — l'Inter ha giocato giorno per giorno, libera e leggera".