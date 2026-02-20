Il quotidiano analizza le difficoltà dell'ultimo turno di Champions delle italiane e parla anche dei nerazzurri e del momento con un infortunio a Lautaro e il Lecce in arrivo prima del ritorno col Bodo

Eva A. Provenzano Caporedattore 20 febbraio 2026 (modifica il 20 febbraio 2026 | 13:16)

"L'Europa prende a calci la nostra Serie A. Poca corsa e dribbling, scarsa competitività e attenzione: ci crediamo al top ma il flop delle italiane dimostra altro". Il quotidiano Libero va a caccia delle ragioni che hanno portato Atalanta, Juve e Inter ad un passo dall'eliminazione in Champions.

A proposito dell'Inter, in particolare il giornale scrive: "Il risultato di Bodo, pur nella sua specificità, insegna che nemmeno l'Inter (motivo per cui la serie A si è illusa di essere

all'altezza della Champions) può più permettersi di gestire l'impegno europeo. Deve andare a mille, come tutti, sempre. Dovrà farlo martedì pur senza una grande preparazione (solo ieri è tornata dalla Norvegia e deve già ripartire per la Puglia) e senza Lautaro (esami oggi, si teme una lesione muscolare e almeno un mese di stop)".

"In dubbio anche Calhanoglu (squalificato domani a Lecce, così come Barella, molto criticato dai tifosi), Zielinski eAkanji, usciti malconci dal sintetico. Chivu ora deve saper gestire la mente, oltre che i corpi dei suoi. Il paradosso? La partita del Via del Mare dovrebbe allenare l'Inter a un'intensità elevata per il ritorno contro il Bodo/Glimt, invece si parla (non tanto l'Inter, peraltro unica a non aver scelto in questi anni, quanto il mondo attorno) di risparmiarsi in una per rendere nell'altra. Ed è questo il nostro problema".

(Fonte: Libero)