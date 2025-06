L'Inter attende la decisione di Inzaghi . Domani dovrebbe esserci l'atteso incontro tra il tecnico e il club per capire la sua decisione sul futuro. Intanto l'Inter valuta le eventuali alternative per non farsi trovare impreparata.

"Tra nove giorni l’Inter si imbarca per gli Stati Uniti: esclusa la possibilità che negli States vada Inzaghi e poi successivamente arrivi il nuovo tecnico. In soldoni: l’11 giugno negli Usa l’Inter andrà con il tecnico della stagione 2025-26. Chi, se non sarà Inzaghi? Impossibile pensare che l’Inter non si sia cautelata con un piano B in queste settimane. Sono quattro le piste da tenere aperte. La prima, quella da considerare la preferita, porta a Fabregas, per il quale è stato già mosso qualche passo: c’è chi racconta di un incontro in tal senso andato in scena la scorsa settimana. E poi De Zerbi, che ha già accumulato esperienza internazionale e - non va dimenticato - fu accostato all’Inter anche durante la primavera 2023", riporta La Gazzetta dello Sport.