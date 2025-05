I nerazzurri hanno dimostrato di essere letali in certe situazioni di gioco: un'arma da sfruttare contro il PSG

Fabio Alampi Redattore 30 maggio 2025 (modifica il 30 maggio 2025 | 10:16)

Manca ormai pochissimo al giorno della finale di Champions League: l'Inter sfida domani a Monaco il Paris Saint-Germain, in palio il trofeo più importante del calcio europeo. I nerazzurri, come sottolinea il Corriere dello Sport, potranno sfruttare un'arma che ha colpito due big come Bayern Monaco e Barcellona: i calci piazzati.

"Due gol ogni cinque segnati. L'Inter che si appresta a giocare la finale di Champions League contro il Psg ha un'arma letale a proprio favore: i calci piazzati. Di ogni genere: punizione diretta o indiretta, calcio d'angolo o rimessa laterale, più, ovviamente, i calci di rigore che fanno parte di questa categoria".

"In stagione la squadra di Simone Inzaghi ha realizzato 114 gol e ben 43 sono arrivati al termine di un'azione nata da situazione da fermo. Di fatto, il 38% che, in soldoni, vuole dire 2 gol ogni 5, quasi uno ogni due a semplificare. Una quantità industriale che sta a dimostrare tre fattori.

Primo: l'Inter è una squadra che lavora molto sulle palle inattive, con movimenti e schemi precisi, anche in fase difensiva, come dimostra l'ottima serata a San Siro contro l'Arsenal, altra formazione che fa dei calci da fermo una propria peculiarità.

Secondo: ci sono "battitori" eccellenti come Calhanoglu e Dimarco, ma anche Zielinski e Asllani in panchina; senza dimenticare la lunga gittata con le mani che hanno Dumfries e Bastoni (e in parte Darmian), capaci di trasformare delle rimesse laterali in veri e propri corner.

Terzo: in rosa ci sono molti elementi abili di testa e nello sfruttare le situazioni che si vengono a creare in queste circostanze, dai centrali (Acerbi, Bisseck, Pavard e De Vrij, più di Bastoni), agli esterni (Dumfries e Carlos Augusto), passando per centrocampisti (Frattesi) e tre attaccanti su quattro (Lautaro, Thuram e Arnautovic)".

"In campionato i nerazzurri hanno segnato 26 gol su 79 su palla inattiva (33%): 8 su rigore, 13 da calcio d'angolo, 3 da punizione diretta o indiretta e 2 da rimessa laterale. In Champions la percentuale di fi nalizzazione da "fermo" sale al 42% (11 su 26): 5 su rigore, 4 da corner e 2 da punizione diretta o indiretta. [...] All'elenco nerazzurro, vanno poi aggiunti 4 gol da fermo in Coppa Italia (1 rigore, 2 angoli e 1 gol Olimpico dalla bandierina) e 2 in Supercoppa italiana (angolo e rimessa laterale)".