La settimana della vigilia della finale di Champions League è stata caratterizzata dalle tantissime voci riguardanti il futuro di Simone Inzaghi: il tecnico dell'Inter è nel mirino dell'Al-Hilal, pronto a ricoprirlo d'oro pur di averlo alla guida propria squadra, e in questi giorni si sono ipotizzati tanti scenari per la panchina nerazzurra.

Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione: "Sono tanti i pensieri che circolano nella testa di Simone, a poche ore ormai dal fischio d'inizio della sfida con il Psg. Ha cercato di mettere tutto il resto da parte, ma l'incertezza sul suo futuro accompagnerà comunque la vigilia della finale. Le riserve verranno sciolte una volta tornati a Milano, in occasione di un incontro con la dirigenza che andrà in scena all'inizio della prossima settimana, probabilmente già martedì. Anche l'esito del match con i francesi sarà una variabile di cui tenere conto, oltre, chiaramente, dalla ricchissima offerta dell'Al-Hilal: cinquanta milioni per due stagioni".

"L'Inter ha fiducia di avere in mano gli argomenti giusti per cancellare ogni incertezza di Inzaghi, tra cui un mercato fatto finalmente di investimenti, come dimostrato dai due colpi già messi a segno: Sucic e Luis Henrique. Tuttavia, esiste comunque la possibilità che quella con il Psg sia l'ultima gara sulla panchina nerazzurra per Inzaghi. Obbligando l'Inter a cominciare un nuovo ciclo. Con chi al suo posto, però? Tramontato Allegri, occhio a Fabregas".