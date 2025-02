Nessuno vuole pensarci, ma Napoli e Inter un occhio lo buttano alla gara del 2 marzo che le vedrà di fronte. E così anche i tifosi delle due squadre. In particolare quelli del Napoli che stanno lottano per garantirsi un posto al Maradona per il big match.

"Una notte a cui nessuno vuole mancare. Napoli-Inter è già cominciata, almeno nella testa dei tifosi azzurri. Il popolo napoletano ieri si è messo in fila – virtuale – per assicurarsi la possibilità di assistere al big match del primo weekend di marzo, nonostante non sia stata ancora ufficializzata né la data né l’orario. Un problema per molti, soprattutto per i club sparsi in giro per l’Italia che potranno organizzarsi velocemente soltanto dopo il 21 febbraio, giorno del sorteggio Champions per gli ottavi, in cui verrà calendarizzata la sfida dell’Inter", sottolinea La Gazzetta dello Sport.