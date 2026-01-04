FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Inter, fattore San Siro per sfatare il tabù Bologna: ferita ancora aperta da…

news

Inter, fattore San Siro per sfatare il tabù Bologna: ferita ancora aperta da…

Inter, fattore San Siro per sfatare il tabù Bologna: ferita ancora aperta da… - immagine 1
Il quotidiano presenta la sfida in programma questa sera a San Siro tra i nerazzurri di Chivu e i felsinei di Italiano
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

L’inter va a caccia del titolo di campione d’inverno. I nerazzurri ospita questa sera il Bologna a San Siro nella rivincita della semifinale di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.

Inter, fattore San Siro per sfatare il tabù Bologna: ferita ancora aperta da…- immagine 2
Getty Images

Dopo la sconfitta ai rigori a Riad, i nerazzurri vanno a caccia dei tre punti per rispondere al Milan.

“L'Inter conta invece sulla spinta dei suoi tifosi per sfatare il tabù del Bologna, con la ferita ancora aperta del ko della scorsa primavera al Dall'Ara: gol di Orsolini nel recupero e scudetto compromesso” sottolinea Repubblica.

Leggi anche
CdS – Inter, valigie pronte per Carboni: vola in Argentina da Milito
Inter, un’altra domenica all’inseguimento del Milan. Ma c’è da superare una...

© RIPRODUZIONE RISERVATA