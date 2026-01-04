L’inter va a caccia del titolo di campione d’inverno. I nerazzurri ospita questa sera il Bologna a San Siro nella rivincita della semifinale di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.
Inter, fattore San Siro per sfatare il tabù Bologna: ferita ancora aperta da…
Il quotidiano presenta la sfida in programma questa sera a San Siro tra i nerazzurri di Chivu e i felsinei di Italiano
Dopo la sconfitta ai rigori a Riad, i nerazzurri vanno a caccia dei tre punti per rispondere al Milan.
“L'Inter conta invece sulla spinta dei suoi tifosi per sfatare il tabù del Bologna, con la ferita ancora aperta del ko della scorsa primavera al Dall'Ara: gol di Orsolini nel recupero e scudetto compromesso” sottolinea Repubblica.
