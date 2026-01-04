L'aggiornamento sul classe 2005 nerazzurro pronto a salpare verso una nuova avventura

Daniele Vitiello Redattore/inviato 4 gennaio 2026 (modifica il 4 gennaio 2026 | 10:46)

Valentin Carboni è pronto a ricominciare. Il prestito al Genoa non è andato come doveva, per cui meglio prendere in mano la situazione come hanno fatto l'Inter e il suo procuratore. Alle porte una nuova avventura pronta a cominciare a breve. Ne parla anche il Corriere dello Sport di oggi:

"Ha le valigie pronte e tanta voglia di trasferirsi in Argentina. Il prestito al Genoa non è andato come l’Inter e il giovane attaccante si aspettavano. Nonostante una formula che incentivava il Grifone a utilizzarlo con continuità, è finito ai margini sia con Vieira che con De Rossi. Da qui la scelta maturata dal club nerazzurro, in accordo con l’entourage del ragazzo, di interrompere anticipatamente la parentesi in Liguria, cercando una nuova sistemazione in grado di garantirgli maggiore continuità.

La possibilità di trasferirsi al Racing Avellaneda paventata negli ultimi giorni è ora diventata piuttosto concreta. Strada spianata anche grazie alla figura di Diego Milito, presidente della squadra argentina pronta ad accogliere il classe 2005 in prestito secco. La sensazione è che i primi giorni della prossima settimana saranno sufficienti a limare gli ultimi dettagli che mancano prima della fumata bianca. Valentin Carboni aveva mosso i primi passi in Argentina con il Lanus".