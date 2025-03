Archiviata la sosta per le Nazionali, l'Inter è pronta per iniziare un nuovo tour de force che potrà dire molto sul destino della stagione nerazzurra: i ragazzi di Inzaghi scenderanno in campo su tutti i fronti, dal campionato alla Champions League, passando per la Coppa Italia. Un aiuto fondamentale potrà arrivare dal sostegno di San Siro, come scrive La Gazzetta dello Sport: "E allora che cominci pure, questo mese di fuoco. [...] L'Inter è pronta e sotto sotto sorride anche: in 6 delle 9 partite del tour de force, sarà in casa. E sì, nel conto rientra pure il derby di mercoledì sera: tecnicamente Inzaghi e i suoi saranno ospitati dal Milan, ma si sa, in un derby il fattore campo è sempre sul filo".