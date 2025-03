"È la novità più rilevante nelle scelte di formazione, sempre che la rifinitura di stamattina ad Appiano non cambi le carte in tavola. [...] L'altra scelta di formazione è quella legata al partner di Thuram. Non c'è Lautaro, per i gol c'è da chiedere ad Arnautovic. L'austriaco è stato preferito a Correa, per due motivi: il primo legato al rendimento, visto che Marko negli ultimi tempi ha offerto prestazioni di segno nettamente differente rispetto alla prima parte di stagione. Il secondo motivo è di natura fisica: l'Udinese è una squadra con molti centimetri, un'Inter che è senza Bastoni e Dumfries ha bisogno di Arnautovic anche sui calci piazzati. Il risultato per Inzaghi è una coppia d'attacco inedita al 30 marzo: mai Thuram e Arnautovic hanno iniziato insieme una partita in questa stagione tra campionato e coppe".