Alla fine il destino ha scelto il Feyenoord. Ci sarebbe stato probabilmente un doppio derby da affrontare in Champions se la squadra olandese non avesse eliminato il Milan dalla competizione. Non un ostacolo insormontabile ma le dichiarazioni arrivate in merito da Zanetti(«Fin qui il nostro cammino è stato ottimo, ma ora inizia un’altra competizione. Sappiamo quanto sia difficile, ma dobbiamo puntare ad arrivare in fondo in entrambe le competizioni») e Ausilio («Gli olandesi sono arrivati fin qui con prestazioni intense e di qualità, ma in generale quando arrivi a giocare questo tipo di partite non è mai per caso. Dobbiamo fare tesoro delle esperienze altrui perché nel calcio di oggi contano molte cose, non solo i nomi e la storia. Serve un gruppo che pedala altrimenti si può cadere con qualsiasi rivale») fanno pensare al profilo basso. Giustamente non può essere dato per scontato niente.