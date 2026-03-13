Prosegue il lavoro personalizzato di Lautaro Martinez ad Appiano Gentile: il capitano si sta allenando a parte per recuperare dall'infortunio rimediato in Norvegia contro il Bodø/Glimt, in vista di un finale di stagione che vuole vivere da protagonista.
Lautaro scalda il motore: l’Inter lo aspetta, si avvicina il giorno del rientro
Il giorno del rientro si avvicina, come scrive il Corriere dello Sport: "Capitan Lautaro conta i giorni prima del rientro definitivo. Sono nove quelli che mancano alla trasferta di Firenze ed è quella la sfida che il Toro ha messo nel mirino per tornare in campo a poco più di un mese dall'infortunio muscolare patito sul campo del Bodø. L'attaccante argentino sta continuando a lavorare a parte per superare il risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra ed evitare qualsiasi ricaduta, con l'obiettivo di tornare al meglio in vista del rush conclusivo della stagione.
La voglia di trofei è tanta, tantissima per un calciatore che l'anno scorso è rimasto a secco dopo un quadriennio vissuto da serial winner alternandosi tra la maglia dell'Inter e dell'Argentina".
