Il giorno del rientro si avvicina, come scrive il Corriere dello Sport: "Capitan Lautaro conta i giorni prima del rientro definitivo. Sono nove quelli che mancano alla trasferta di Firenze ed è quella la sfida che il Toro ha messo nel mirino per tornare in campo a poco più di un mese dall'infortunio muscolare patito sul campo del Bodø. L'attaccante argentino sta continuando a lavorare a parte per superare il risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra ed evitare qualsiasi ricaduta, con l'obiettivo di tornare al meglio in vista del rush conclusivo della stagione.