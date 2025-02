Inter-Fiorentina è l'appuntamento che una squadra che vuole ripetersi non può sbagliare: ecco perché Simone Inzaghi, negli scorsi giorni, nonostante le critiche, ha voluto mantenere la calma nel gruppo. Spiega Repubblica: "Andata e ritorno a distanza di quattro giorni, effetto del calendario rimodellato inserendo il recupero della partita rinviata a dicembre per il malore a Bove subito prima del nuovo incontro tra Palladino e Inzaghi. Non è stato semplice per Simone gestire il momento. Non tanto per la sconfitta, quanto per le modalità con cui è arrivata. Inzaghi ha parlato alla squadra a modo suo: toni bassi, approccio da amico, nessun urlaccio.