Oggi ore 20.45 Inter-Fiorentina: Sky, DAZN o in chiaro? Dove vederla in tv

Alessandro Cosattini Redattore 10 febbraio 2025 (modifica il 10 febbraio 2025 | 07:22)

Lunedì 10 febbraio l'Inter scenderà in campo per la sfida contro la Fiorentina valida per la 24ª giornata di Campionato.

INTER-FIORENTINA, DOVE VEDERLA IN TV — Inter-Fiorentina si disputerà lunedì 10 febbraio alle ore 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.