Il sogno dell'Inter continua: i nerazzurri eliminano anche il Bayern Monaco e conquistano il pass per le semifinali di Champions League, dove affronteranno il Barcellona. Inevitabili i paragoni con la stagione del Triplete, secondo Tuttosport: "Un triplice filo rosso lega la stagione del Triplete alla splendida cavalcata dei ragazzi allenati da Simone Inzaghi: uno straordinario centravanti argentino (oggi Lautaro Martinez, ieri Diego Milito), il Bayern (ai tempi avversario in finale, questa volta nei quarti) quindi il Barcellona, come nel 2010 ultimo ostacolo prima della finale che si giocherà a Monaco di Baviera il 31 maggio.

Quindici anni fa era finita con José Mourinho abbracciato a Gabriele Oriali sotto il settore ospiti, mentre l'addetto al prato del Camp Nou aveva acceso il sistema di irrigazione (non esattamente con spirito decoubertiano) per rendere quanto meno bagnata la festa nerazzurra; stavolta - essendo l'iconico impianto in ristrutturazione (quanto si sarebbe dovuto fare al Meazza, ma non è questo il contesto per ricordarlo) - mercoledì 30 aprile si giocherà al Montjuic in uno stadio lillipuziano (circa 50mila i posti a sedere) rispetto alla casa del Barça.