TS – Inzaghi, guarda a Monaco. È d’accordo con l’Inter: nessun rischio

"Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Questa è l’Inter in formazione tipo. Questa non è l’Inter che scenderà in campo stasera alle 18 all’Olimpico Grande Torino. Questa è l’Inter che Simone Inzaghi intende schierare sabato 31 maggio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera nella finale di Champions contro il Paris Saint-Germain, quando Lautaro e compagni indosseranno probabilmente la terza maglia, quella gialla (in alternativa, quella bianca da trasferta). Lo scudetto ormai è considerato in casa nerazzurra una sorta di utopia. La franata di aprile - pareggio a Parma dopo essere stati in vantaggio per 2-0 e i ko consecutivi con Bologna e Roma - hanno reso una scalata (quasi) impossibile la rimonta sul Napoli, adesso avanti di tre punti e stasera impegnato al Maradona contro il tranquillo Genoa", scrive il quotidiano torinese.