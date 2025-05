Tenere viva la lotta scudetto fino in fondo. Per l'Inter è un obiettivo perché è vietato staccare la spina in vista della finale di Champions. Diventerebbe, giocarla, molto più complicato. E allora Inzaghi tiene dritta la barra e indica ai suoi la strada. Per provare a non avere rimpianti, qualunque cosa facesse il Napoli da qui alla fine, sarà essenziale l'apporto delle seconde linee.