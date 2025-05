Non c’è dolore muscolare che tenga, l’occasione è troppo importante per mancare. Tutto in una notte. Dopo il 3-3 dell’andata, inballo c’è la finale di Monaco di Baviera. Che quella fra Inter e Barcellona sia una finale anticipata lo hanno detto in tanti. Lo ha ribadito anche Inzaghi, stemperando con un «quasi». Per ragioni diverse, tanto i nerazzurri quanto i blaugrana, se dovessero farcela, sarebbero vincitori inconsueti del torneo. L’Inter, per i bilanci: è dal 2004, quando a trionfare fu il Porto, che il trofeo non va a una squadra fuori dalla top ten continentale per fatturato. Il Barcellona per l’età: ha la rosa più giovane della Liga, e tutte le sette qualificate agli ottavi di questa Champions erano mediamente più anziane.