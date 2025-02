"I campioni d’Italia hanno prodotto invano le fiammate per passare nell’ultimo quarto del primo tempo, sfondando sulla fascia destra. Savona in apnea. Dumfries scaricava a terra una cilindrata superiore. Davanti mancava concretezza. Troppo morbido Taremi, mai spietato nei sedici metri, il peggiore. Lautaro, impreciso o frettoloso in troppe circostanze, ha fallito un rigore in movimento. L’olandese, alla fine, si è messo in proprio e ha concluso con una sventola in diagonale, centrando il palo. Tre palle-gol nitide e non sfruttate nei primi 45 minuti. Era un segnale di debolezza, il preavviso del crollo", commenta il CorSport.