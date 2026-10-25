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Presente a San Siro per la gara tra Inter e Fiorentina ci sarà anche il ct della Nazionale Roberto Mancini. Osservato speciale tra i nerazzurri Pio Esposito.

Getty Images

"Per trovare sguardi paterni, oggi Pio non dovrà guardare soltanto Chivu: potrà alzare gli occhi e a San Siro scorgerà il suo ct in Nazionale Roberto Mancini, accompagnato dal vice Alberto Bollini e dal team manager Lele Oriali. Una pennellata di azzurro nel match che apre la domenica alle 12.30, ancora più importante per il centravantone dell’Italia. Proprio il nuovo riconoscimento avuto dal Mancio ha cambiato lo status di Esposito anche in nerazzurro: è una responsabilità patriottica che adesso si porta dietro ad Appiano, dove più che il primo delle riserve può essere considerato ormai un titolare aggiunto accanto alla ThuLa", scrive La Gazzetta dello Sport.