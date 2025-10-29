Fiorentina, Pioli: “Sopravvento Inter dopo il primo gol. Futuro? Non me ne frega nulla”

Le parole dell'allenatore viola al triplice fischio di Inter-Fiorentina di questa sera al Meazza

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha commentato in conferenza stampa quanto accaduto nel match di stasera contro l'Inter. Qui le sue considerazioni: "Nel secondo tempo l'Inter ha alzato il ritmo, si è avvicinata troppo alla nostra area e noi siamo calati. Questa è stata la partita. Dopo il primo gol abbiamo fatto più fatica a uscire, loro hanno preso il sopravvento".

Si sente più parte del problema o della soluzione?

"Spero di essere parte della soluzione, ma mi sento parte del problema. Sono venuto qui promettendo mari e monti, ma questa è la classifica. Sono convinto che ne verremo fuori, è il momento di stringere i denti e dimostrare che questa non è la classifica che meritiamo".

Con il Lecce vita o morte come ha detto Pradè?

"Non me ne frega niente del mio futuro, non sto pensando a questo. Facile pensare che sia decisiva con il Lecce, noi la prepariamo pensando solo al risultato".

Vedi voglia di rivalsa?

“Sì. Nel primo tempo non siamo stati una squadra che non ci credeva e non giocava, poi gli altri hanno fatto meglio di noi e non siamo riusciti ad arrivare a quel livello lì. La squadra deve crederci, poi tocca a me fare le scelte giuste. La prossima sarà molto importante per noi. Dobbiamo salvarci in questo momento, uscire da questa classifica”.

Ha pensato alle dimissioni?

"No".

Gudmundsson un po' più in crescita?

"Ha fatto un gran lavoro, tutti dovevamo farlo in fase difensiva. Ho cercato di dare più energia, ma non abbiamo avuto gran risposte".

Chi e come si può aiutare Kean là davanti?

"Alzando il baricentro, palleggiando un po' di più. L'Inter ci ha messo una forte pressione, diventava difficile palleggiare e alzare i riferimenti. Moise non può essere l'unica soluzione offensiva, è chiaro".

Devi preoccuparti più del punto di vista psicologico?

"Domanda pertinente, ma avremmo dovuto parlare così 3-4 partite fa. Ora bisogna essere focalizzati e giocare per salvarci, poi magari più in là cambieremo qualcosa. Non credo di avere una squadra non consapevole della situazione".