L'obiettivo è evitare in futuro di lasciarsi trascinare sul piano nervoso da episodi del genere

Daniele Vitiello Redattore/inviato 29 ottobre 2025 (modifica il 29 ottobre 2025 | 08:46)

La sensazione anche di Cristian Chivu è che Napoli-Inter sia finita in quel momento. Quel quasi faccia a faccia tra Lautaro e Conte ha impegnato praticamente tutte le energie nervose residue dei nerazzurri, finiti per scivolare fuori dalla gara. Questa è le recriminazione che riguarda la prestazione del capitano, chiamato a rifarsi contro la Fiorentina stasera. Si legge sul Corriere dello Sport:

"Lautaro non si è trattenuto nel momento in cui si è scatenato un parapiglia davanti alla panchina del Napoli, prendendosela a brutto muso con Conte e lasciando, peraltro, l’impressione che ci fosse qualcosa di pregresso tra i due.

Il problema, per l’Inter, è che quella situazione ha finito per scaricare le energie nervose di troppi giocatori, come ha poi sottolineato Chivu. Il Napoli ne ha approfittato ancora una volta e, incassato il terzo gol, i nerazzurri non hanno più avuto la forza di riprendersi. Nemmeno il Toro. Tra l'altro, lasciato quasi sempre solo dai suoi partner d’attacco. Bonny, in fatti, è stato regolarmente costretto a girare le spalle alla porta, senza mai avere l’opportunità di accendersi. Mentre Esposito è entrato a giochi sostanzialmente fatti e non poteva essere certo lui a rimettere in carreggiata la squadra.