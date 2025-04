Gli unici assenti, quindi, saranno Zielinski, Dumfries e Taremi: il trio, per motivi diversi avrebbe fatto comodo a Simone Inzaghi, in questo particolare momento della stagione in cui gli si sono ristrette le rotazioni. Le armi di Simone Oggi Inzaghi dovrebbe provare ad Appiano la sua formazione titolare anti-Kompany, tenendosi però un margine per cambiare idea direttamente in Baviera. La squadra volerà verso Monaco nel primo pomeriggio e, poi, alle 19 nella pancia dell'Allianz parlerà Simone Inzaghi, assieme a una vecchia conoscenza di quello stadio come Yann Sommer.

"Il portiere ex Bayern sarà, ovviamente, al suo posto da titolare in una difesa che ritroverà pure un altro centrale dal passato felice in Germania come Pavard, tripletista in Baviera nella stagione del Covid. In mezzo, tra lui e Bastoni, terrà la linea Acerbi. Inzaghi riabbraccia Barella nel suo solito e tranquillizzante centrocampo: assieme a Nicolo, Calha in regia e Mkhitaryan nel ruolo di mezzala del centrosinistra. Darmian è il favorito per occupare la posizione a destra di Dumfries - lavoro non facile -, mentre dall'altro lato Dimarco. La ThuLa europea è, invece, l'arma per pungere una difesa piena di cerotti, come quella bavarese", chiude Gazzetta.