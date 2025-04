Il Napoli

"Inevitabile - scrive ancora Il Mattino - che adesso tensione e adrenalina siano tutte nella testa e nelle gambe del Napoli obbligato a dare continuità al successo di domenica scorsa al Maradona contro il Milan. La squadra di Conte sarà scortata a Bologna da circa 5mila tifosi che non faranno mancare il loro sostegno. Oggi più che mai visto il pareggio dei campioni d'Italia che è stato salutato in città e nei feudi del tifo azzurro con un'esultanza degna di un gol al novantesimo. Facile immaginare i messaggi che si saranno rincorsi nella chat di squadra come pure lo stesso Conte sia rimasto incollato a guardare Parma-Inter. Che dire poi dei tifosi: non lo dicono ma ci credono e in tanti si metteranno in marcia verso Bologna per sostenere la squadra. Un esodo sull'autostrada del Sole".