ROMA

"Tanti dubbi per Gasp, anche perché molti giocatori sono stati fuori per le nazionali. E allora il primo dubbio è capire se il tecnico alla fine deciderà di giocare con il centravanti (in caso Dovbyk favorito su Ferguson, ma di pochissimo) o in alternativa senza riferimenti offensivi. E, quindi, con Dybala falso nove, opzione provata nel corso della settimana. Lo stesso Dybala, tra l’altro, è in ballottaggio anche con Pellegrini per il posto da trequartista sinistro, con il secondo che sembra in vantaggio anche per la sua capacità di andare a “schermare” Calhanoglu in regia. Infine Tsimikas-Rensch, l’altro dubbio. Il greco è l’alternativa ad Angelino, ma viene da due partite in nazionale, il secondo è più difensore", scrive La Gazzetta dello Sport.