Stasera alle 20.45 il big match tra Roma e Inter. Qualche dubbio in più per Gasperini, Chivu ha scelto i titolari per l'Olimpico. Manca solo Thuram, infortunato.
Inter, formazione decisa da Chivu: Bonny avanti, Esposito insidia entrambi. Dybala falso 9?
ROMA—
"Tanti dubbi per Gasp, anche perché molti giocatori sono stati fuori per le nazionali. E allora il primo dubbio è capire se il tecnico alla fine deciderà di giocare con il centravanti (in caso Dovbyk favorito su Ferguson, ma di pochissimo) o in alternativa senza riferimenti offensivi. E, quindi, con Dybala falso nove, opzione provata nel corso della settimana. Lo stesso Dybala, tra l’altro, è in ballottaggio anche con Pellegrini per il posto da trequartista sinistro, con il secondo che sembra in vantaggio anche per la sua capacità di andare a “schermare” Calhanoglu in regia. Infine Tsimikas-Rensch, l’altro dubbio. Il greco è l’alternativa ad Angelino, ma viene da due partite in nazionale, il secondo è più difensore", scrive La Gazzetta dello Sport.
INTER—
"Un interista non è arrivato nella Capitale ieri, ma atterrerà curiosamente solo oggi: Alessandro Calligaris, il portiere U23 che ieri batteva l’Alcione, sarà aggregato in extremis come terzo. Il primo all’Olimpico, invece, sarà Sommer, pronto assieme al resto dei titolari (Dimarco e Dumfries sugli esterni, Acerbi al centro della difesa e il trio di mediani Barella-Calha-Micki), ad eccezione dell’infortunato Thuram: al posto di Marcus, scalpita riecco Bonny. Con due allenamenti dopo le fatiche in America, Lautaro invece pare pronto a rimettersi al centro dell’attacco, anche se scalpita pure Pio: seppur in posizione defilata, Esposito jr insidia entrambi", si legge sul quotidiano.
