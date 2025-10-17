"Come al solito ci aveva visto lungo Gian Piero Gasperini, quando nel gennaio 2022 aveva chiesto a gran voce l’inserimento di Federico Dimarco come contropartita all’interno della trattativa, che la sua Atalanta stava conducendo con l’Inter per la cessione di Robin Gosens ai nerazzurri di Milano. Alla fine però il laterale mancino tedesco ha preso la via di Appiano Gentile in prestito con obbligo di riscatto per una valutazione complessiva di 25 milioni; mentre il classe 1997 è rimasto in forza alla Beneamata. Chissà come sarebbero andate le cose con Dimash sotto la guida del Gasp. Tutto sommato per entrambi le cose hanno funzionato molto bene, pur senza congiungersi. Il tecnico di Grugliasco, infatti, ha vinto nel maggio del 2024 l’Europa League alla guida della Dea e quest’estate è sbarcato nella Capitale per riportare la Roma in Champions League dopo 8 anni d’assenza. Quel pass per la Champions che Gasp ha conquistato ben cinque volte negli ultimi sette anni a Bergamo", racconta Tuttosport.