"In campo sui due fronti ci sarà abbondante Argentina, di ieri, oggi e domani. Lautaro Martinez, capitano nerazzurro con due reti in due partite, ha in patria un curriculum di vittorie che neanche Diego. Da scudiero di Messi, ha vinto un Mondiale e due Coppe America, l’ultima con tanto di titolo di capocannoniere la scorsa estate. Per lui, cuore Racing, quello di stanotte è un “Clasico” fatto e finito ancora di più vista la sfida personale con un fresco compagno di Selección, il “pibe” di cui parlano tutti in patria e anche in Europa", spiega La Gazzetta dello Sport.