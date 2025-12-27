Il campionato dell'Inter, dopo la parentesi Supercoppa, riparte alla grande con la sfida all'Atalanta. Gennaio mese di grandi sfide
Inter, gennaio di fuoco: per Chivu è il mese verità. Dall’Atalanta al Napoli e in Champions…
"Un mese di fuoco, ma anche un mese di risposte. È ciò che attende l’Inter a cominciare dalla sfida di domani sera contro l’Atalanta. Primi in campionato, i nerazzurri sono però reduci dalla sconfitta in semifinale di Supercoppa con il Bologna (ai rigori) e dalle due cadute consecutive in Champions, contro Atletico Madrid e Liverpool. Tutti capitomboli che hanno confermato questa sorta di idiosincrasia per scontri diretti e big-match. Ebbene, di qui al 28 gennaio, Lautaro e soci avranno l’occasione per invertire un trend, che va avanti addirittura dalla scorsa stagione", scrive il Corriere dello Sport.
"L’Atalanta è solo la prima tappa di un tour de force, che poi offrirà all’Inter l’occasione di una rivincita con il Bologna (4 gennaio) e, soprattutto, lo “scontro far titani” con il Napoli (11 gennaio). Confermarsi in vetta alla classifica impone ai nerazzurri di tornare a vincere certe sfide, oppure, quantomeno, a non perderle".
"Discorso altrettanto valido in Champions, alla luce delle delusioni incassate negli ultimi minuti con Colchoneros e Reds. Con 2 punti in più, l’Inter “vedrebbe” già gli ottavi. Invece, adesso, si ritrova costretta a portare a casa almeno 3 o 4 punti tra il match di San Siro contro la capolista Arsenal (20 gennaio) e il viaggio in casa del Borussia Dortmund (28). Servirà l’Inter delle grandi notti europee della scorsa stagione. Lautaro e soci dovranno dimostrare di essere ancora capaci di indossare quell’abito", aggiunge il quotidiano.
