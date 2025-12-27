"Un mese di fuoco, ma anche un mese di risposte. È ciò che attende l’Inter a cominciare dalla sfida di domani sera contro l’Atalanta. Primi in campionato, i nerazzurri sono però reduci dalla sconfitta in semifinale di Supercoppa con il Bologna (ai rigori) e dalle due cadute consecutive in Champions, contro Atletico Madrid e Liverpool. Tutti capitomboli che hanno confermato questa sorta di idiosincrasia per scontri diretti e big-match. Ebbene, di qui al 28 gennaio, Lautaro e soci avranno l’occasione per invertire un trend, che va avanti addirittura dalla scorsa stagione", scrive il Corriere dello Sport.