Il classe 2002 sfida i rossoneri e va a caccia del record di reti in una singola stagione: è già a quota sei

Alessandro De Felice Redattore 28 febbraio - 11:00

Lorenzo Colombo cerca il bis. Dopo aver brillato contro il Milan, l’attaccante del Genoa vuole ripetersi a San Siro, questa volta contro l’Inter.

Dall'arrivo di Daniele De Rossi alla guida del Genoa (dal 6 novembre scorso), Colombo ha segnato sei gol in Serie A e solo Lautaro Martínez (11) ha fatto meglio nel periodo; a quota sei ci sono altri cinque giocatori, sottolinea il Corriere dello Sport.

Il classe 2002 sta vivendo una grande stagione: non ha mai realizzato più reti in una singola stagione di Serie A: erano state sei anche nel 2024/25 con l'Empoli.

L’obiettivo di Colombo è raggiungere la doppia cifra e partecipare attivamente alla salvezza del Genoa.

Toccherà a lui vestire i panni di terminale offensivo: “Oggi con l'Inter toccherà sempre a Colombo finalizzare i pensieri del gioco genoano. In questi mesi lui ha risposto sempre presente con gol pesanti e prestazioni convincenti, dialogando meravigliosamente con Vitinha, altro pezzo determinante del progetto tecnico rossoblù. È tutto pronto per provare a costruirsi una partita da mettere in bacheca: Colombo in primo piano ancora una volta a San Siro, dopo il Milan c’è la possibilità di conquistarsi un posto al sole in una match tostissimo per un Genoa che cerca l’impresa nella partita più difficile che ti poteva capitare”.