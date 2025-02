Correa

Dell'argentino, che dovrebbe fare coppia con Lautaro, il quotidiano sportivo scrive: "È reduce in stagione da 158 minuti in sei apparizioni. È rientrato alla base, non ha trovato una squadra né in estate né a gennaio, però si è rimesso in gioco e Inzaghi, quando lo ha avuto, lo ha premiato. E a Verona il 23 novembre, nell’unica gara in cui lo ha schierato titolare, ha ottenuto in cambio un gol e due assist. Ci sarà il bis".