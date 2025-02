L'Inter affronta questa sera a San Siro il Genoa di Patrick Vieira . L'ex centrocampista dell'Inter è arrivato sulla panchina rossoblù il 20 novembre, quando si era già giocata la gara di andata contro i nerazzurri. La squadra di Inzaghi, al pronti via in campionato, era incappata in un pareggio per due a due a Marassi quando a guidare la squadra ligure c'era ancora Gilardino.

L'arrivo del francese ha cambiato il Genoa che ha fatto registrare il maggior numero di clean sheet in A: ben sette in 13 match ed è riuscito ad anellare venti punti sulla strada verso la salvezza dimostrando, come scrive il Corriere dello Sport "compattezza, solidità ed equilibrio". Ieri, in conferenza stampa, l'allenatore ha parlato anche dei suoi anni a Milano: «Momenti bellissimi. Ma la partita che affrontiamo è troppo importante e vogliamo fare punti. Ci aspettiamo un'Inter arrabbiata che vorrà vincere dopo l'ultima sconfitta. E Inzaghi ha una rosa di 25 giocatori di altissimo livello. Ci prepariamo ad affrontare una delle più in forma in Europa».