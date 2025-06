L'Inter scenderà in campo alle 3 italiane contro il River Plate. Ai nerazzurri servirà un pareggio per passare agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Chivu deve fare i conti ancora con le tante assenze.

"Nel ritiro americano i fratelli Esposito dormono in stanza insieme e vivono in simbiosi. Ma sul campo è un’altra cosa: in una corsa a tre con Carboni si giocano il posto di fianco a Lautaro, visto che Thuram sta ancora recuperando e Taremi è bloccato in Iran dalla guerra. Lasciata Teheran, troppo pericolosa, si è trasferito nella città in cui è nato, Bushehr. Chivu non potrà contare su Bisseck, Çalhanoglu, Pavard e Zielinski. Più avanti Frattesi, che potrebbe esserci per l’eventuale ottavo", scrive Repubblica.