Dopo la sosta per le nazionali, l’Inter sembra non essere mai davvero tornata in campo e ora rischia di rimanere a mani vuote

Dopo la sosta per le nazionali, l’Inter sembra non essere mai davvero tornata in campo: esclusa la doppia sfida col Bayern, le prestazioni sono state deludenti, con soli 3 successi in 9 partite, una difesa sempre perforata e attaccanti a secco. Le ultime tre sconfitte in otto giorni non sorprendono, ma confermano un calo fisico evidente più che mentale. "L'ultima bella Inter di campionato è quella di Bergamo, a metà marzo, giusto la sera prima della sosta per le nazionali, 0-2 all'Atalanta e Gasp fuori dalla lotta scudetto", sottolinea il Giornale.