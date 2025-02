Il centrocampista sardo è pronto a indossare i panni dell’elettricista è a riaccendere l’interruttore. Del resto, in campo, è come se fosse una dinamo

L'Inter ha un'enorme doppia occasione stasera contro la Fiorentina: vendicarsi del 3-0 di giovedì e sfruttare il mezzo passo falso del Napoli. E Nicolò Barella, che stasera tornerà titolare, è pronto per guidare la carica: "Al Franchi c’era anche lui. Non dall’inizio - spiega il Corriere dello Sport -, ma è entrato in corsa. Comunque, non si è salvato dal disastro. Anzi, si è come adeguato ai titolari, al pari di tutti i subentrati. Chi ha incrociato Barella in questi giorni, però, l’ha visto carico e deciso a reagire. Tanto più che questa sera l’Inter ha un solo risultato, dopo che il Napoli ha pareggiato con l’Udinese.