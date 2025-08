"Scegliendo Cristian Chivu, l’Inter ha voluto restare sulle orme di Simone Inzaghi come impronta tattica, senza stravolgere le abitudini del gruppo. Il romeno può però aggiungere qualche variante soprattutto se arriva Lookman o se sposta di qualche metro giocatori che hanno nel loro storico anche posizioni diverse. Il 3-5-2 resta la base di partenza, però Chivu ha anche ammesso che «a centrocampo si potrà giocare a tre o a due» e che si punterà sulla leva dell’imprevedibilità. L’Inter precedente era prevedibile nel senso positivo quando funzionavano rotazioni, velocità e tecnica: i rivali si aspettavano le mosse ma non riuscivano ad anestetizzarle. Oppure lo era nel senso negativo se non si accendevano queste qualità. Ora si cerca più elasticità, per sfidare il Napoli", analizza La Gazzetta dello Sport.

"Da quattro a tre Chivu a Parma era partito tra 4-3-3, 4-5-1 e 4-4-1-1; ma proprio quando si era trovato di fronte l’Inter aveva virato sulla 3/5 senza più abbandonarla. Considerando le corse ad avanzare di Bastoni, raramente il trio difensivo resta unito quando si costruisce, e gli esterni si possono trovare al centro. Per il 3-4-2-1 o il 3-4-1-2 non conta soltanto l’ingaggio di Lookman. Con Pio Esposito e Bonny come seconde scelte, l’Inter potrebbe anche far scendere Lautaro dietro a Pio, allargando Thuram o infilando Bonny tra le costole delle difese. Nei meccanismi anche nel passato, Lautaro retrocedeva per aprire spazi anche attraverso un tocco; non si tratta di trasformarlo in un 10 fisso, tutt’altro. Ma di proporlo da 9 e mezzo quando la prevedibilità negativa prende il sopravvento", aggiunge Gazzetta.