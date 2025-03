Così scrive il Corriere dello Sport: "Contro le squadre dal decimo posto in giù della classifica ha fatto quasi bottino pieno: ben 13 vittorie in 15 sfide, con gli unici pareggi raccolti contro Genoa e, appunto, Monza. Ma occorre tornare ad agosto e settembre, visto che si trattava delle prime due trasferte del torneo. Per il resto, i nerazzurri non hanno mancato un colpo, mettendo insieme una media di 2,73 punti a partita.