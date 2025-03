Inter in parte rivoluzionata, ma non nel modulo. Inzaghi non cambia l'assetto ma deve per forza di cose cambiare qualche pedina. Vista la moria di esterni, toccherà a Bastoni giocare da quinto a sinistra. Previsto qualche cambio anche in mezzo al campo.

"Inzaghi sa bene che, se la sua Inter ripete il secondo tempo del Maradona, schiacciata dietro, incapace di sollevarsi, zero tiri verso la porta, rischia ciò che ha patito il Milan in Olanda. Essere assaltata da una squadra agonisticamente eccitata, atleticamente potente, specie sulle fasce, dove il Feyenoord dà il meglio di sé e dove l’Inter è in emergenza biblica. I due esterni offensivi, a destra l’algerino Hadj Moussa e a sinistra il brasiliano Paixao, che bullizzò Walker, fecero la differenza, con le continue sovrapposizioni dei terzini e la spinta speciale di un’arena torrida. Ma il vero avversario dell’Inter è un altro, più forte del Feyenoord e della Vasca: l’emergenza. Inzaghi ha perso quattro dei cinque esterni che aveva. Un’epidemia laterale. Gli è rimasto il solo Dumfries che terrà la destra, mentre, al posto dell’infortunato Dimarco, salirà Bastoni che darà una sua personale interpretazione dell’esterno a tutta fascia, meno arrembante, più di presidio e regia, cercando di soffrire al minimo il passo breve del pungente Hadj Moussa. A gara in corso, Bastoni, che non può galoppare per 90’, facilmente recupererà un ruolo difensivo, in un riassetto tattico (4-4-2) con l’ingresso di Mkhitaryan", sottolinea La Gazzetta dello Sport.