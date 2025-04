Non c'è tempo di pensare al passato in casa Inter: i nerazzurri, dopo la sconfitta in campionato contro il Bologna e l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Milan, sono chiamati a ripartire, a cominciare dalla sfida in programma domani contro la Roma. Simone Inzaghi ha insistito su un concetto in particolare, come sottolinea La Gazzetta dello Sport: "Il lavoro di Inzaghi ora è sottile e complesso, agisce sul fisico e sulla mente: il tecnico, con il supporto totale della società decisa a fargli da scudo, ha cercato ieri, e cercherà pure oggi, di convincere i suoi che la doppia impresa sia possibile.