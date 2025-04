Le sconfitte contro Bologna prima e Milan poi, nonostante siano costate l'eliminazione dalla Coppa Italia e reso più incerto il cammino verso lo scudetto, non avranno ripercussioni sul futuro di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter . Ne è certa La Gazzetta dello Sport: "Non saranno due partite storte, magari pure stortissime, a rovinare l'idillio tra l'Inter e Simone Inzaghi. È vero che tra Bologna e derby è finito al rogo il triplete e si è complicata di parecchio la corsa verso lo scudetto-bis, ma non c'è nessuno dentro al club che, in mezzo alla tempesta, abbia smarrito la vecchia fiducia: tutti pensano che sia proprio Simone l'uomo adatto per portare la nave in porto, oggi e pure domani".

I dettagli del nuovo contratto

"Nonostante tutto, oltre alla fermezza e alla decisione, c'è una certa serenità che accompagna Simone. Arriva pure dal mondo Inter che lo circonda e lo tranquillizza indirettamente sul suo futuro: anche se finisse con un pugno di mosche in mano, soprattutto in Serie A, l’allenatore della seconda stella rimarrà saldo al suo posto. Il bilancio è in attivo in tutti i sensi perché, grazie alla cavalcata europea su cui c'è l'impronta di Simone, il prossimo esercizio sarà in attivo. Di questi tempi, se non vale quanto uno scudetto, poco manca. L'aumento di stipendio fino a sette milioni l'anno, dentro un contratto fino al 2027 con opzione per la stagione successiva, non smetterà di essere sul tavolo, che siano uno, due o zeru titoli".