"E gli altri? Arriveranno lo stesso, anche se sprovvisti di biglietto. Perché il richiamo della storia è troppo forte per fare finta di non sentire e perché, soprattutto, Monaco è una città che logisticamente strizza l’occhio agli italiani: oltre che in aereo, è raggiungibile in auto da Milano in meno di sei ore. Il punto di ritrovo per i tifosi dell’Inter nella capitale della Baviera, fa sapere il club sul proprio sito ufficiale, sarà Odeonsplatz, una piazza nel centro della città. Lì sarà allestito il Fan Meeting Point, aperto a tutti i tifosi nerazzurri (i possessori dei biglietti per la partita avranno la priorità nel caso in cui il Fan Meeting Point raggiunga la capienza massima) e sarà attivo dalle 11 alle 16 di sabato, con performance di artisti, musica dal vivo, gadget e la presenza di Legend nerazzurre a intrattenere i sostenitori dell’Inter. Per vedere la partita, poi, occorrerà attrezzarsi studiando i locali che la trasmetteranno. È molto probabile allora che gran parte dei tifosi che arriveranno a Monaco senza biglietto — intorno ai 7mila — si spostino all’Olympiapark, nella parte nord della città, dove Psg-Inter verrà trasmessa su un maxischermo. Il parco Olimpico sarà aperto a tutti, potranno confluirvi tifosi di entrambe le squadre e occorrerà prendere posto muovendosi in largo anticipo", chiude il quotidiano.