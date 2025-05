"Marcus ne ha giocate quattro e ne ha saltata una per infortunio, la Supercoppa di quest’anno. Nel 2019 ha perso l’ultimo atto della Coppa di Lega francese contro lo Strasburgo. Thuram giocava col Guingamp e si divertiva come esterno. Inzaghi l’ha reso una punta d’assalto. Nelle altre tre finali si è distinto con due vittorie e una sconfitta. Le prime all’Europeo Under 19 nel 2016 e in Supercoppa Italiana nel 2023. L’unico ko se lo ricorderà a vita, però: stadio nazionale di Lusail, Francia-Argentina, il miracolo di Martinez sul suo amico Kolo Muani e il rigore decisivo di Montiel. Mondiale a Messi. L’unico della sua cerchia ad aver festeggiato sarà stato quel suo amico con le scarpe", aggiunge il quotidiano.