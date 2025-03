Di certo questa Inter che a volte sbuffa come una vecchia locomotiva per battere in casa Fiorentina, Genoa e Monza, perde a Torino con la Juve e pareggia in sofferenza a Napoli, non è nel miglior momento per andare a scontrarsi con le corazzate d’Europa. Tra un mese potrebbe essere tutto diverso, ma quando Inzaghi dice di pensare solo al Feyenoord non bluffa: l’unica valutazione che può essere fatta in prospettiva, è quella sui diffidati, che sono Asllani, Barella, Bastoni, Dumfries, Pavard e lo stesso Inzaghi. Bastoni comunque riposerà dopo gli straordinari come vice Dimarco (Augusto torna dal primo minuto) e anche Barella dovrebbe lasciare spazio a Frattesi.