1 di 4 DA SOGNO TRIPLETE A RISCHIO ZERO TITOLI

Da una parte il sogno Triplete, dall'altra il rischio zero titoli. Finale di stagione decisivo per l'Inter di Simone Inzaghi, che - sottolinea Tuttosport oggi - "sapeva di andare incontro a una partita fondamentale per la sua corsa scudetto. Il presidente Marotta nel post Inter-Bayern era stato deciso: «La partita di Bologna è la più importante dell’anno, ci giochiamo una fetta del campionato».