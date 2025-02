Un altro asterisco indigesto per l'Inter di Simone Inzaghi , dopo quello di Bologna. La Gazzetta dello Sport analizza così il ko di ieri dei nerazzurri e riparte proprio dalle parole dell'allenatore.

"La legge del recupero, Firenze dopo Bologna. Il nuovo naufragio nerazzurro sugli Appennini è perfino più doloroso di quello di tre stagioni fa, quando al Dall’Ara tra le mani di Radu scivolò uno scudetto sanguinoso. Stavolta lo shock è arrivato al Franchi, in un contesto assai diverso e, per questo, ancor più incomprensibile: l’Inter, che doveva raggiungere Antonio Conte, è uscita tremendamente ridimensionata nelle ambizioni. Lo scenario davanti agli occhi cambia di colpo colore, in un momento assai delicato.