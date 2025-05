"Ieri tutto portava a una formazione con soli tre potenziali titolari della finale di Champions regolarmente in campo: Sommer, Calhanoglu e Dimarco. Gli altri a guardare dalla panchina. E magari ad aspettare anche buone notizie 820 chilometri più a sud, Napoli, stadio Maradona. La curiosità è anche tattica: come a Torino due settimane fa, Inzaghi è orientato a proporre il 3-4-3 che tanto effettivamente era piaciuto, con Zalewski sulla stessa linea di Taremi e Correa. In panchina la ThuLa.

[...] Quel 16% va onorato. Perché Inzaghi ne sa qualcosa, avendo vissuto da protagonista sia il 2000 sia il 2002. E perché sono già sufficienti i rimpianti per il pareggio con la Lazio, per poter pensare di aggiungerne altri. Basta così. Vinciamo e vediamo, non voglio la testa altrove: questo il logico pensiero che il tecnico ha trasferito ai suoi lungo questa settimana. Accompagnato anche dalla voglia di una partenza lanciata in campo: della serie, se c’è una possibilità in più di mettere pressione al Napoli è quella di andare subito in avanti nel risultato".