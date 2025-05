Allenamento al pomeriggio e poi ritiro ad Appiano in vista della trasferta che domani chiuderà la Serie A 2024/25 per i nerazzurri

Tutto potrebbe ancora succedere, anche se la sensazione che i nerazzurri contro la Lazio abbiano perso l'ultimo treno scudetto è forte. Simone Inzaghi deve comunque tenere tutti sulla corda, perché la stagione non finisce di certo domani sera contro il Como. Comunque vada, tra poco più di una settimana si tornerà in campo a Monaco per la finale di Champions League contro il PSG.

Anche in questa prospettiva c'è curiosità attorno a quelle che saranno le scelte di formazione per la gara del Sinigaglia. Qualche novità ci sarà rispetto alla partita con la Lazio, nel tentativo di gestire al meglio le risorse psicofisiche. Calhanoglu e Dimarco potrebbero, infatti, essere gli unici titolarissimi in campo dal primo minuto. In difesa spazio ancora a Bisseck, con De Vrij e Carlos Augusto. Si rivede Zalewski in mezzo, nel tentativo di riproporre l'esperimento già visto a Torino. Asllani dovrebbe completare il centrocampo.