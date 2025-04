"Con l’aggiunta, poi, che gli attaccanti rossoneri hanno le caratteristiche per far male in ripartenza. Probabile, insomma, che il tecnico nerazzurro abbia studiato qualche accorgimento. Peraltro, oltre a tenere la squadra in ritiro ieri sera, ha anche ribadito e insistito su un concetto: non si molla nulla, l’imperativo è fare il massimo per andare fino in fondo dappertutto. Significa che la squadra farà di tutto per andare in finale di Coppa Italia".